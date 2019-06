Zmeren potresni sunek v bližini Žirov

Ljubljana, 11. junija - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 8.54 zabeležili zmeren potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 26 kilometrov zahodno od Ljubljane, v bližini Žirov, potres pa so čutili prebivalci širšega nadžariščnega območja, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.