Britanski seriji Alo alo dodeljena spominska plaketa

London, 12. junija - David Croft in Jeremy Lloyd sta britansko komično serijo Alo alo ustvarjala med letoma 1986 in 1992, od konca 80. let pa so jo predvajali tudi na slovenski televiziji. V začetku septembra se bodo kultni seriji poklonili z razkritjem plakete v mestecu Mundford, kjer so snemali dogajanje pred slovitim cafejem Rene, poroča britanski BBC.