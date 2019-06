Ljubljana, 11. junija - Novinarska konferenca Skupščine Avtonomne Tovarne Rog, na kateri bodo spregovorili o začetku gradbenih del Mestne Občine Ljubljana, pogovorih in načrtih za naprej bo danes ob 12. uri na Petkovškovem nabrežju ob južni steni Avtonomne Tovarne Rog, kjer so se v ponedeljek pričela gradbena dela, so sporočili z omenjene skupščine. (STA)