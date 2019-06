Tokio, 11. junija - Pomembnejše borze v Aziji so danes v povprečju zabeležile rast tečajev delnic. Vlagatelji po dogovoru ZDA in Mehike ostajajo pozorni na trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, konec meseca naj bi se srečala predsednika Donald Trump in Xi Jinping, poročajo tuje tiskovne agencije.