Toronto v prvem poskusu za točko prekratek za naslov NBA

Toronto, 11. junija - Košarkarji Toronto Raptors še ne slavijo naslova prvaka severnoameriške lige NBA, potem ko jim je na peti tekmi dvoboja z Golden State Warriors do velikega slavja zmanjkala le točka. Dvakratni zaporedni branilci naslova iz Kalifornije so v Torontu peto tekmo dobili s 106:105 in izid v boju na štiri zmage znižali na 2:3. Šesta tekma bo v Oaklandu.