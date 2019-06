Preiskava helikopterske nesreče v New Yorku se nadaljuje

New York, 11. junija - Newyorška policija je sinoči identificirala pilota helikopterja, ki je umrl v nesreči sredi Manhattna v New Yorku, vendar pa se preiskava o vzrokih nadaljuje. Na prvi pogled kaže, da je šlo za posledice slabega vremena, morda v povezavi s tehnično okvaro. Terorizem pa so izključili.