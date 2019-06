Visoke zmage Poljske, Avstrije in Slovenije, Špancem derbi večera

Ljubljana, 10. junija - Po štirih krogih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 je Poljska v "slovenski" skupini G še naprej stoodstotna. Nocoj je s 4:0 nadigrala Izrael. Avstrija je bila s 4:1 boljša od Severne Makedonije, Slovenija pa je s 5:0 odpihnila Latvijo, ki ostaja brez točke. Visoke zmage so vpisali še Danci in Romuni, Španci so dobili derbi večera s Švedi.