Na Hrvaškem prijeli osumljence za smrt treh delavcev v dubrovniški hidroelektrarni

Zagreb/Dubrovnik, 10. junija - Hrvaški kriminalisti so s prijetjem osmih oseb sklenili obsežno preiskavo požara v hidroelektrarni Dubrovnik januarja letos, v katerem so umrli trije delavci hrvaškega elektrogospodarstva (Hep), sedem pa je bilo poškodovanih. Pridržane osebe so zaslišali v Zagrebu, Splitu in Dubrovniku. Za dva prvoosumljenca so zahtevali tudi pripor.