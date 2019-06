Več prometnih nesreč povzročilo kaos na slovenskih avtocestah

Ljubljana, 10. junija - V kratkem času so se na slovenskih avtocestah zgodile kar tri prometne nesreče, zaradi katerih je oviran promet na primorski, štajerski in gorenjski avtocesti. Najdaljši zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani, kjer se potovalni čas podaljša za skoraj eno uro.