Kenny iz Evertona posojen Schalkeju

Gelsenkirchen, 10. junija - Dvaindvajsetletni britanski nogometaš Jonjoe Kenny bo naslednje leto zaigral v nemški ligi za Schalke. Klub iz Gelsenkirchna se je z Evertonom dogovoril, da desnega branilca, ki je igral tudi za angleško reprezentanco do 21 let, posodi za eno sezono. Sicer pa Kennyja na Everton veže pogodba do leta 2022, poroča nemška tiskovna agencija.