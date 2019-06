S pomočjo evropskega projekta nad odpadno ribolovno orodje

Domžale/Koper, 11. junija - Morsko dno je med drugim prekrito z izgubljenim in zavrženim ribolovnim orodjem, ki ogroža morsko raznolikost. Slovenska ekipa namerava v okviru projekta Dizro, ki se sofinancira iz evrospkega sklada za pomorstvo in ribištvo, identificirati in očistiti najbolj onesnažene lokacije slovenskega morskega okolja.