Ljubljanska borza: Obveznice Gorenja še vedno v ospredju

Ljubljana, 10. junija - Posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 4,1 milijona evrov poslov, več kot polovico z obveznicami Gorenja. Med delnicami so bile v ospredju delnice Triglava in Krke, ki so izgubile tretjino odstotka, delnice Cinkarne pa so zdrsnile za 13 odstotkov. Indeks se je oblikoval 0,7 odstotka pod gladino.