Režiser Dušan Mlakar praznuje 80 let

Ljubljana, 11. junija - Gledališki režiser in pedagog Dušan Mlakar danes praznuje 80 let. Režiral je v vseh slovenskih gledališčih, pa tudi v Beogradu, Zrenjaninu in Dubrovniku. Njegov obsežni opus 120 gledaliških režij sega od krstnih izvedb iz slovenske dramatike do uprizoritev iz svetovne klasike in sodobne dramatike. Pri tem je veliko pozornost posvečal igralcem.