Veljati začela revidirana direktiva o pravicah delničarjev

Bruselj, 10. junija - Z današnjim dnem je v veljavo stopila revidirana evropska direktiva o pravicah delničarjev. Po novih pravilih bodo morali institucionalni vlagatelji voditi pregledno strategijo naložb in sodelovanja ter razkriti, kako ob tem upoštevajo družbene in okoljske učinke, so sporočili iz Bruslja.