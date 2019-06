Tudi "nočne ptice" lahko spremenijo svoje spalne navade

Birmingham, 10. junija - Znanstveniki iz Velike Britanije in Avstralije so preučevali 21 "nočnih ptic", ki so običajno zaspali okoli 2.30 in se zbudili okoli 10. ure. Po upoštevanju nekaj napotkov so po treh tednih svojo biološko uro premaknili za dve uri nazaj, pri njih pa so izmerili manj zaspanosti, stresa in depresije. Izboljšal se je tudi njihov odzivni čas.