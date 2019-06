Policisti pretekli vikend prijeli 66 nezakonitih migrantov

Ljubljana, 10. junija - Policisti so pretekli konec tedna prijeli 66 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Največ jih je prihajalo iz Alžirije, Irana in Pakistana. Izmed teh je bilo ali jih bo 10 vrnjenih na Hrvaško, osem pa jih je zaprosilo za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom. Za preostale policija ne navaja podatka.