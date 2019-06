Novogoriška Knjižnica pod krošnjami vabi v senco Borovega gozdička

Nova Gorica/Kanal, 10. junija - Danes so v Novi Gorici odprli vrata letošnje, že desete edicije Knjižnice pod krošnjami. Vse do 20. junija bo vabila v hladno senco Borovega gozdička. Zaradi priljubljenosti lokacije in njene prehodnosti pa je Knjižnica pod krošnjami vsako leto bolje obiskana, tu se ustavljajo tudi tujci.