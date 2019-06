Roparska tatvina trgovine in dve drzni tatvini na domu v Ljubljani

Ljubljana, 10. junija - V petek dopoldne sta moški in ženska v prodajalni na Vojkovi cesti v Ljubljani ukradla več žganih pijač in mehčalec, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Ko je zaposlena žensko poskušala zaustaviti, jo je ta udarila v roko in ji grozila. Policisti so bili obveščeni še o dveh drznih tatvinah na domu.