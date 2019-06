V Indiji šesterica obsojena v zvezi s posilstvom in umorom osemletnice

New Delhi, 10. junija - Indijsko sodišče je danes v povezavi s skupinskim posilstvom in umorom osemletne deklice januarja 2018 obsodilo šest moških. Trije so bili obsojeni zaradi posilstva in umora, trije pa zaradi prejemanja podkupnin in uničevanja dokazov. Grozi jim doživljenjska ali smrtna kazen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.