Cinični dr. House Hugh Laurie praznuje 60 let

London, 11. junija - Britanski igralec Hugh Laurie, ki mu je svetovno slavo in dva zlata globusa prinesla vloga ciničnega in godrnjavega zdravnika Gregoryja Housea v seriji Zdravnikova vest, danes praznuje 60. rojstni dan. Laurie, ki je znan tudi po vlogah v britanski seriji Črni gad ter kot del komičnega dua Fry and Laurie, je aktiven še kot glasbenik in pisec.