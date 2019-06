Ljubljanska borza s padcem v nov trgovalni teden

Ljubljana, 10. junija - Ljubljanska borza je nov trgovalni teden začela z negativnimi gibanji. Indeks blue chipov SBI TOP se je v primerjavi s petkom do 11.15 znižal za 0,91 odstotka, med pomembnejšimi se najbolj cenijo delnice Intereurope in Petrola. Za vlagatelje so sicer najbolj zanimive Krkine delnice.