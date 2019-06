Ljubljana, 10. junija - Ljubljanski policisti preklicujejo iskanje 52-letnega Borisa Kunila z Iga, ki so ga pogrešali od 5. maja. Pogrešanega so namreč 2. junija našli mrtvega v jezeru Kreda v naselju Radovna. Dogodek nima znakov kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana