Podpredsednik EBRD Rigterink za Delo: Zanimajo nas vlaganja v turizmu in financah

Ljubljana, 10. junija - Slovenija je ena najbolj razvitih držav, v katerih deluje Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), je v pogovoru za današnje Delo dejal njen prvi podpredsednik Jürgen Rigterink. EBRD po njegovih besedah v Sloveniji zanimajo predvsem vlaganja v turizmu in financah, želeli bi sodelovati tudi pri privatizaciji Petrola, če bo do nje prišlo.