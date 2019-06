Dnevnik o spremembah gradbene zakonodaje (10. 6.)

Ljubljana, 10. junija - Marjeta Kralj v komentarju Lajtmotiv: poenostavitve piše o tem, da so bile do zdaj osrednja tema sprememb gradbene zakonodaje poenostavitve, pocenitve in pospešitve administrativnih postopkov tako, da bi ljudje hitreje prihajali do dovoljenj. A zdaj je država z občutnim podaljšanjem vrst postala žrtev lastnega uspeha.