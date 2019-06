Azijske borze v zelenem

Tokio, 10. junija - Azijske borze so danes beležile rast indeksov. Vlagatelje je spodbudila novica, da sta ZDA in Mehika dosegli dogovor, zato ZDA ne bo uvedla kazenskih carin na mehiški uvoz. Mehika je v zameno pristala, da bo sprejela odločne ukrepe za zajezitev migrantskega vala skozi Mehiko in do ameriške meje.