Ljubljanske rokometašice odpovedale igranje v 1. A ligi

Ljubljana, 9. junija - Iz ženskega rokometnega kluba Olimpija so sporočili, da so se odpovedali sodelovanju v 1. A DRL za ženske za naslednjo sezono. Ljubljančanke so si nastop zagotovile kot prva ekipa 1. B DRL v zadnji sezoni, a igranje v prvi ligi zahteva višja denarna sredstva, kot jih ima klub na voljo.