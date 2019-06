Ljubljana, 7. junija - Največji spodrsljaj tretjega kroga kvalifikacij za nogometno evropsko prvenstvo 2020 so si privoščili Srbi. V skupni B so kar z 0:5 izgubili na gostovanju v Ukrajini, zaradi remija Litve in Luksemburga so padli na zadnje mesto skupine, Ukrajinci pa so potrdili prvo mesto.