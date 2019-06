Polet s Kriške gore usoden za padalca

Tržič, 7. junija - Tržiški policisti in gorski reševalci so danes obravnavali nesrečo padalca, ki se je popoldan smrtno ponesrečil v hribih pod Malo Poljano proti Domu pod Storžičem. Okoliščine kažejo, da je poletel s Kriške gore in med letom izgubil višino ter trčil v drevo. Umrl je na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Kranj.