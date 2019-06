Počivalšek na mednarodnem gospodarskem forumu v Rusiji

Ljubljana, 7. junija - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in državni sekretar Aleš Cantarutti sta se udeležila mednarodnega gospodarskega foruma SPIEF v Sankt Peterburgu. Počivalšek se je med drugim srečal z ruskim kolegom ministrom za industrijo in trgovino Denisom Manturovim ter predsednikom Ruskega združenja za industrijo in podjetništvo Aleksandrom N. Šohinom.