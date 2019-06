Zaradi nesreče zaprta gorenjska avtocesta pri viaduktu Tržiška Bistrica proti Jesenicam

Kot so sporočili s PU Kranj, sta bila v nesreči udeležena kombi in osebno vozilo, ki je prevrnjen na bok. Cesta bo do odstranitve posledic nesreče zaprta, so dodali.

Na PU Kranj svetujejo, naj tovornjaki ostanejo na odstavnem pasu, osebna vozila pa naj uporabijo izvoz Strahinj in obvozne ceste. Na prometnoinformacijskem centru pa so zapisali, da je možen obvoz po regionalni cesti Kranj zahod-Naklo-Podtabor.

Voznikom, ki so ostali med priključkom Strahinj in krajem nesreče, pa bo predvidoma omogočena vožnja mimo kraja nesreče. Ob tem policisti opozarjajo voznike, naj ne obračajo vozil na avtocesti.