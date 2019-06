Mladinski dom Malči Beličeve praznuje 90 let delovanja

Ljubljana, 7. junija - Mladinski dom Malči Beličeve danes obeležuje 90 let delovanja. Ob tej priložnosti so v Festivalni dvorani pripravili slovesnost, ki sta se je udeležila tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina in predsednik republike Borut Pahor. Slednji je mladinskemu domu predal posebno zahvalo za pomembno in družbeno odgovorno poslanstvo.