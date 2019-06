MZZ obsodil objavo zemljevida velike Madžarske

Ljubljana, 7. junija - Zunanje ministrstvo je na Twitterju obsodilo objavo zemljevida velike Madžarske ter poudarilo, da je EU nastala na preseganju sovražnosti med narodi in bremen preteklosti. Slovenija pa si bo kot odgovorna članica EU še naprej prizadevala za spodbujanje prijateljstva, strpnosti in sodelovanja med sosednjimi državami, ki so vse tudi članice EU.