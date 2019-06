V Finalu 25. sezone Impro lige dvoboj med ekipama Gverila teater in Lažno upanje

Ljubljana, 9. junija - V SNG Drama Ljubljana bo danes potekal finale 25. sezone Impro lige med ekipama Gverila teater in Lažno upanje, ki sta se po celoletnem odrskem impro boju z drugimi skupinami prebili do najvišje stopnice. Odločitev o tem, katera ekipa bo v kratkih improviziranih prizorih bolj navdihnjena, kolektivna, pronicljiva in zabavna, je v rokah občinstva.