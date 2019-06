Novogoričani zaenkrat ostajajo brez zunanjega bazena

Nova Gorica, 8. junija - Zunanji novogoriški bazen je star 24 let in nujno potreben temeljite sanacije. Vendar so v Javnem zavodu za šport Nova Gorica, ki upravlja z bazenom, menili, da bo z manjšimi popravki lahko obratoval preko poletja, vendar ostaja zaenkrat zaprt. Razlog je v večjem puščanju cevi, ki jih še pregledujejo, popravilo pa napovedujejo do konca meseca.