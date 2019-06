Na slovenski obali tudi letos knjižnica na plaži

Izola/Koper/Portorož, 16. junija - Tudi letos koprska, izolska in piranska knjižnica sodelujejo v projektu Knjižnica na plaži. Obiskovalci kopališč na celotni slovenski obali si bodo to poletje lahko za nedoločen čas sposojali knjige in drugo gradivo, pri čemer članstvo v omenjenih knjižnicah ni pogoj za izposojo. Knjižnično izposojo bodo dopolnjevale še druge dejavnosti.