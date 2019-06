EU se bo z ZDA pogajala o izmenjavi podatkov

Luxembourg, 6. junija - Evropska komisija je danes dobila mandat za pogajanja z Washingtonom o hitrejšem dostopu evropskih preiskovalcev do podatkov shranjenih v ZDA, so danes na zasedanju v Luxembourgu potrdili pravosodni ministri EU. Ministri so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa izpostavili, da je zelo pomembno, da se sklene dogovor med EU in ZDA.