Celjski sejem v sodelovanje z Zagrebškim velesejmom

Celje, 6. junija - Predsednik uprave družbe Celjski sejem Franc Pangerl in direktorica Zagrebškega velesejma Dina Tomšić sta v sredo podpisala memorandum o sodelovanju in razumevanju. Podpis je prvi korak sodelovanja, ki ga bosta sejma udejanjila prihodnje leto na sejmu Energetika, so danes sporočili s Celjskega sejma.