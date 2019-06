Svet CUDV Draga razveljavil sklep o izredni odpovedi zaposlenemu

Ig, 6. junija - Člani sveta Centra za usposabljanje, delo in varstvo(CUDV) Dolfke Boštjančič Draga so v sredo razveljavili sklep o izredni odpovedi varuhu v CUDV, članu sindikata Sviz, ki je mamo varovanca centra seznanil z domnevno spolno zlorabo, katere žrtev naj bi bil njen otrok. Varuh se tako lahko vrne na delovno mesto, so danes sporočili iz Sviza.