Slovenija tudi letos na sejmu China - CEEC Expo 2019

Ljubljana, 8. junija - Slovenija se tudi letos v kitajskem mestu Ningbo od danes do srede predstavlja na sejmu China - CEEC Expo 2019. Slovenija se predstavlja z geslom Slovenija - vaša logistična partnerica, na nacionalnem paviljonu pod okriljem agencije Spirit storitve in izdelke predstavlja šest podjetij s področja logistike in digitalizacije.