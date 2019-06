Na parlamentarnih volitvah na Danskem zmagali socialdemokrati

Koebenhavn, 6. junija - Na sredinih parlamentarnih volitvah na Danskem so zmagali levosredinski socialdemokrati. Glede na začasne izide so prejeli 25,9 odstotka glasov in naj bi skupaj z drugimi levimi strankami imeli 91 od 179 poslancev. Je pa glede na prejšnje volitve leta 2015 precej upadla podpora populistični Stranki danskega ljudstva, z 21,1 na 8,7 odstotka.