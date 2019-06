Na pobudi Tri morja o zmanjšanju investicijskega zaostanka

Ljubljana, 6. junija - Države pobude Tri morja bi po ocenah potrebovale okoli 500 milijard evrov investicij samo v infrastrukturo. Med glavnimi izziv pri tem so pritegniti zasebni kapital, izkoristiti mehanizme podpore in zagotoviti sodelovanje med državami, so ugotavljali na okrogli mizi v okviru poslovnega foruma pobude Tri morja danes v Ljubljani.