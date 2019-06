Poročilo: Ključne gospodarske panoge EU zaradi ponarejanja z večmilijardnimi izgubami

Alicante, 6. junija - Izgube zaradi ponarejanja in piratstva v 11 ključnih gospodarskih panogah v EU vsako leto znašajo skoraj 60 milijard evrov, največje izgube so v dejavnosti oblačil, obutve in modnih dodatkov, v najnovejšem poročilu ugotavlja Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO). V Sloveniji je izguba ocenjena na do 215 milijonov evrov letno.