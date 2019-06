Na proslavi ob dnevu Primoža Trubarja spomnili na korenine slovenske kulture

Ljubljana, 6. junija - Dan Primoža Trubarja, ki ga obeležujemo 8. junija, so danes počastili s proslavo v državnem zboru. Predsednik DZ Dejan Židan, predsednik DS Alojz Kovšca in podpredsednik odbora za kulturo Marko Bandelli so ob tem spomnili, da je Trubar postavil temelje za razvoj slovenskega naroda ter da je njegova knjižna slovenščina "stala inu obstala".