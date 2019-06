V Sevnici danes mednarodni 9. Festival modre frankinje

Sevnica, 6. junija - V Sevnici bo drevi med 17. in 22. uro potekal mednarodni 9. Festival modre frankinje s pokušino slovenskih in tujih modrih frankinj, z izbrano kulinariko, tržnico lokalnih dobrot ter kulturno-glasbenim sporedom. Svoje izbrane modre frankinje bo predstavilo 26 vinarjev iz Slovenije, Madžarske in Avstrije. Najboljšim vzorcem bodo podelili nagrade.