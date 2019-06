Putin in Xi poudarila odlične odnose med državama

Moskva, 5. junija - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes med srečanjem s kitajskim kolegom Xi Jinpingom dejal, da so odnosi med državama odlični. Xi je že pred začetkom obiska v Moskvi ocenil, da so odnosi med državama postali zrelejši in izrazil prepričanje, da bo obisk uspešen, poročajo tuje tiskovne agencije.