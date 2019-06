V Velenju in na Koroškem veseli odločitve ustavnega sodišča

Prevalje/Velenje, 5. junija - V Velenju in na Koroškem so veseli danes objavljene odločitve ustavnega sodišča, na podlagi katere se bodo lahko postopki za gradnjo hitre ceste proti Velenju in Koroški nadaljevali. Na Koroškem zdaj pričakujejo zaprtje finančne konstrukcije za projekt in čimprejšnji začetek gradnje. Ta je na treh lokacijah predviden konec letošnjega leta.