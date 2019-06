Predlog proračuna EU izpostavlja konkurenčnost, mlade, varnost in okolje

Bruselj, 5. junija - Evropska komisija je danes potrdila predlog proračuna EU za leto 2020 v višini 168,3 milijarde evrov, so sporočili iz Bruslja. V skladu s predlogom komisije bodo sredstva v okviru proračuna za leto 2020 namenjena konkurenčnemu gospodarstvu in mladim, krepitvi varnosti in solidarnosti v EU in zunaj nje ter podnebnim spremembam.