V centru Ljubljane prometna nesreča voznika reševalnega motornega kolesa in osebnega vozila

Ljubljana, 5. junija - V Ljubljani na križišču Slovenske in Dunajske ceste se je danes okrog 8.30 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 26-letni voznik reševalnega motornega kolesa Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in 30-letni voznik osebnega vozila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Reševalec je težje poškodovan, a stabilen.

Kot so na Twitterju zapisali v UKC, je bil v nesreči poškodovan njihov sodelavec, ki je hitel na pomoč v nesreči poškodovanemu motoristu. Reševalec je težje poškodovan, a stabilen in ostaja na zdravljenju v UKC Ljubljana, so še zapisali.

Vodja reševalne postaje Ljubljana Janez Kramar je v opoldanski izjavi za javnost dejal, da bo okrevanje poškodovanega dolgotrajno, a da so s poškodovanim že govorili in upajo na najboljše.

Opozoril je, da so reševalci na motorju med najbolj ogroženimi v prometu in udeležence v prometu pozval, naj posebej pazijo, kadar reševalci na motorju uporabljajo modre luči.

"Verjemite, da je taka nesreča ena najhujših in najbolj stresnih v reševalstvu, kadar moraš oskrbeti svoje kolege ali svojce, zato smo tudi ekipi, ki je posredovala na kraju, pomagali z zaupniki, ki so izučeni, da opravijo razbremenilne pogovore," je dejal.

Glede nesreče je povedal, da je bil reševalec na motorju na nujni vožnji in hitel na pomoč motoristu, ki je bil udeležen v prometni nesreči. Dejal je, da je treba počakati na preiskavo policije, a da je po prvih podatkih reševalec vozil skozi rdečo luč, voznik osebnega avtomobila pa ga je verjetno spregledal.

Kramar je dejal, da se je podobno huda prometna nesreča zgodila leta 2004, da pa že dlje časa opozarjajo, da bi bilo treba dejstvo, da reševalci skozi rdečo luč vozijo na nujnih vožnjah, vzeti kot olajševalno okoliščino in teh za ta prekršek ne kaznovati ter v to smer spremeniti tudi zakonodajo.

Kot je popoldne povedal policijski inšpektor Refik Hodžić z ljubljanske policijske uprave, so za oba poškodovana odredili pregled za prisotnost alkohola v krvi.

Dejal je, da si bodo na policiji ogledali posnetke nadzornih kamer, in pojasnil, da je za vožnjo v rdečo luč predvidena kazen 250 evrov globe in pet kazenskih točk, vozniku, ki ne odstopi prednosti vozilu s prednostjo pa grozi globa 160 evrov in tri kazenske točke.

"Ob tej priložnosti bi vse voznike pozval, da upoštevajo posebne svetlobne in zvočne znake in naj tem vozilom omogočijo prednost. Prav tako velja opozorilo tudi vsem voznikom vozil s prednostjo, ki sicer niso dolžni spoštovati prometnih predpisov, da vozilo vozijo tako, da ga stalno obvladujejo in ne ogrožajo ostalih udeležencev v cestnem prometu," je še dejal Hodžić.