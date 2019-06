Krepitev sodelovanja med agroživilsko verigo in turističnim sektorjem

Bled, 5. junija - V okviru 19. Vrha kmetijskih in živilskih podjetij je bil danes na Bledu podpisan memorandum o krepitvi sodelovanja med slovensko agroživilsko verigo in gostinsko-turističnim sektorjem. Gre za pomemben korak k povečevanju obsega slovenskih kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov v turistični in gostinski ponudbi.