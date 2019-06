V Mariboru postavili že 15 unikatnih klopi, tokrat v čast hospicu

Maribor, 7. junija - Društvo Zgodba o klopeh in ljudeh, ki v Mariboru postavlja unikatne klopi, ki so popestrile že marsikateri kotiček mesta, danes predstavlja javnosti že 15. takšno klop. Umetniško delo kiparke Vlaste Čobal Sedmak z naslovom Trenutek stoji ob Dravi in je posvečeno delovanju Slovenskega društva hospic in detabuizaciji smrti.